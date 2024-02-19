Титов: У Дуарте серьезный прогресс, он прибавил

Бывший капитан «Спартака»отметил, что защитник красно-белых Алексис Дуарте смог улучшить свою игру.

«Нужно отметить парагвайца. Прогресс по сравнению с его первыми матчами за красно-белых очевиден. Причем серьезный прогресс. Он прибавил.

Раньше Дуарте "привозил" практически в каждой игре, многовато ошибался. Но видите, тренер на нем крест не поставил, выпускает. Через матчи Дуарте значительно улучшил свою игру. Практика — великая вещь. Не забывайте, что каждый защитник должен исчерпать лимит своих ошибок. Надеюсь, что южноамериканец эту "миссию" перевыполнил и не вздумает расслабляться. Он легионер, а значит, спрос с него должен быть в двойном размере.

Если вы берете иностранца за хорошие деньги, а он у вас постоянно "привозит", сразу возникает вопрос к селекционерам, скаутам и главному тренеру. Не скрою, поначалу скептически оценивал игру Дуарте. Но в последнее время он добавил», — цитирует Титова «СЭ».

В этом сезоне Дуарте провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах.