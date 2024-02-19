Кафельников: После введения Fan ID ни разу не был на матчах «Спартака»

Бывшая первая ракетка мирапризнался, что потерял интерес к российскому футболу.

«Многие знают меня как болельщика "Спартака", поэтому расскажу об этом и вообще о футболе в своей жизни. Болею за красно-белых с семи лет. Помню, началось это на детских теннисных соревнованиях, когда мы сидели на сборах. Это был 1982 год, и я увидел по телевизору матч "Спартака" с лондонским "Арсеналом". После этого моя судьба как болельщика была решена.

Так вышло, что и первым матчем "Спартака", который я увидел вживую, была как раз домашняя игра с тем же "Арсеналом", но уже в Лиге чемпионов в 2000-м. Был еще один, кажется, кубковый матч "Жемчужина" — "Спартак", когда я жил в Сочи, году в 1986-м или 1987-м. Но он в памяти не отложился, а вот ту встречу в мороз в "Лужниках" с командой Арсена Венгера помню отлично.

Как играли — и разгромили такого соперника 4:1! Играли там и мои друзья — Егор Титов и Дима Парфенов, которые любили теннис и приходили на соревнования, проходившие в Москве, — "Кубок Кремля", Кубок Дэвиса. Бывали там и Саша Мостовой, и Валера Карпин.

А на матч с "Арсеналом" я прилетел на своем самолете "Сессна" с турнира в Стокгольме. Кто-то из моих соперников получил травму и снялся, из-за чего у меня перед полуфиналом возникло полтора свободных дня. В день игры быстро, за два часа, долетел до Москвы — а на следующий улетел обратно.

Тот матч с "Арсеналом" в "Лужниках" мы смотрели в ложе с Шамилем Тарпищевым, который и достал билеты. Никогда ту игру не забуду!

Но после введения Fan ID я на матчах "Спартака", как и на каких-либо других, не был и этот документ себе не оформлял. Да и вообще в последнее время как-то охладел к нашему футболу, почти перестал за ним следить. Мы не выступаем в европейских соревнованиях, и это, честно говоря, остудило мой интерес.

Какая-то информация, конечно, доходит, но без прежнего фанатизма», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».