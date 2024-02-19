Мостовой: Надеюсь, Сутормин и Чистяков помогут «Сочи» остаться в РПЛ

.Lead Игрок «Зенита» Андрей Мостовой высказался об аренде Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в «Сочи». Мостовой выразил надежду, что игроки сине-белр-голубых помогут южанам сохранить прописку в РПЛ

«Поддерживаю ли связь с Суторминым и Чистяковым? Созванивались. Им всё нравится. Тем более у Лёши Сутормина там много знакомых. Да и у Димы Чистякова. Всё сложилось так, как им хотелось: чтобы игровая практика была. Надеюсь, они помогут "Сочи" сохранить место в РПЛ. Тем более для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни. Она дала мне трамплинчик в карьере. Поэтому желаю "Сочи" остаться в Премьер‑Лиге, а нашим ребятам показать все свои высокие качества. Желаю им с "Сочи" идти только вперёд!» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Арендные соглашения «Сочи» с Чистяковым и Суторминым рассчитаны до конца нынешнего сезона.