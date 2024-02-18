В 19:05 18.02.2024 Реймс и Ланс сыграют матч в Лиге 1.

Реймс — Ланс

Последний матч между собой: Ланс — Реймс 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реймс» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реймс»).

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