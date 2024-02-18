ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса Ханси ФликЗамена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны» «Ливерпуль»«Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 00:59
    • «Интер» разгромил на своем поле «Салернитану»
  • 00:53
    • «Лион» с минимальным счетом одолел «Ниццу»
    Все новости спорта

    Три очка для «Ланса»?

    «Реймс» — «Ланс». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Лига 1, 18 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Реймс Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    В рамках 22-го тура чемпионата Франции 18 февраля пройдет матч «Реймс» — «Ланс». Начало — 19:05 (мск). «Реймс» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 18 Февраля 2024 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 19:05 Ланс Ланс
  • Ланс
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» пребывает на 9 месте.

    При этом атака команды выглядит достаточно бледно. В 21 матче ей удалось забить всего 27 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Реймс — Ланс

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.302.75Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела поражение. «Реймс» уступил «Лорьяну» (0:2).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Реймс» добыл всего один балл. Правда, ничью с «Нантом» (0:0) в актив явно не запишешь.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Реймс» пропустил 8 раз.

    Не сыграют: Джозеф Окуму — травмирован.

    Состояние команды: «Реймс» является середняком Лиги 1. Команда достаточно ершиста, однако стабильностью не блещет.

    При этом серия без побед выросла до 4 матчей. Последняя виктория случилась еще в поединке с «Монако» (3:1).

    Стоит отметить, что «Реймс» традиционно неудачно противостоит «Лансу». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 4 раза.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 6 месте в таблице.

    Команда забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 20.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Ланса» 3 победы при одном поражении.

    Не сыграют: Дейвье Машаду — травмирован.

  • «Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси?
  • Звездный футболист оказался в центре геополитического, культурного и спортивного скандала
  • 15/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Ланс» борется за лигочемпионскую путевку. Отставание от топ-3 составляет всего лишь 3 очка.

    Вот только с результативностью у команды огромные проблемы. В 21 матче игроки «Ланса» настреляли только 27 мячей.

    А вот с обороной у «Ланса» полнейший порядок. Да и потенциально прибавить команда еще вполне способна.

    В двух последних матчах с «Реймсом» команда выиграла. А вот последнее поражение в очной встрече случилось еще 5 лет назад.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» реже всех в лиге играет в ничью — 3 раза

    • «Ланс» уже 5 лет не проигрывает «Реймсу»

    • «Реймс» не побеждал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать.

    «Лансу» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды агрессии у ворот аутсайдера.

    Ставка: Победа «Ланса» за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 2 и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дармштадт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реймс» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Ланса»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры