«Реймс»
Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» пребывает на 9 месте.
При этом атака команды выглядит достаточно бледно. В 21 матче ей удалось забить всего 27 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Реймс — Ланс
Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела поражение. «Реймс» уступил «Лорьяну» (0:2).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Реймс» добыл всего один балл. Правда, ничью с «Нантом» (0:0) в актив явно не запишешь.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Реймс» пропустил 8 раз.
Не сыграют: Джозеф Окуму — травмирован.
Состояние команды: «Реймс» является середняком Лиги 1. Команда достаточно ершиста, однако стабильностью не блещет.
При этом серия без побед выросла до 4 матчей. Последняя виктория случилась еще в поединке с «Монако» (3:1).
Стоит отметить, что «Реймс» традиционно неудачно противостоит «Лансу». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 4 раза.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 6 месте в таблице.
Команда забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 20.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Ланса» 3 победы при одном поражении.
Не сыграют: Дейвье Машаду — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Ланс» борется за лигочемпионскую путевку. Отставание от топ-3 составляет всего лишь 3 очка.
Вот только с результативностью у команды огромные проблемы. В 21 матче игроки «Ланса» настреляли только 27 мячей.
А вот с обороной у «Ланса» полнейший порядок. Да и потенциально прибавить команда еще вполне способна.
В двух последних матчах с «Реймсом» команда выиграла. А вот последнее поражение в очной встрече случилось еще 5 лет назад.
Статистика для ставок
- «Реймс» реже всех в лиге играет в ничью — 3 раза
- «Ланс» уже 5 лет не проигрывает «Реймсу»
- «Реймс» не побеждал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.
Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать.
«Лансу» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды агрессии у ворот аутсайдера.
Ставка: Победа «Ланса» за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 2 и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07