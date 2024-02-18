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    Защитник «Ливерпуля» Конате: Думаю, все понимают, в какой клуб перейдет Мбаппе

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    Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате уверен, что следующим клубом в карьере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе будет мадридский «Реал».

    Ибраима Конате
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    Ибраима Конате

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предпринимает попытки подписать Мбаппе.

    «Буду говорить абсолютно честно. Вы действительно думаете, что Мбаппе перейдет в "Ливерпуль"?

    Я думаю, все знают, где он будет играть. Все это понимают, поэтому мы даже не задумываемся о том, что Килиан может оказаться в "Ливерпуле". У меня точно нет цели уговаривать его стать частью нашей команды», — приводит слова Конате GOAL.

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