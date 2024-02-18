Защитник «Ливерпуля» Конате: Думаю, все понимают, в какой клуб перейдет Мбаппе

Защитник «Ливерпуля»уверен, что следующим клубом в карьере нападающего «Пари Сен-Жермен»будет мадридский

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предпринимает попытки подписать Мбаппе.

«Буду говорить абсолютно честно. Вы действительно думаете, что Мбаппе перейдет в "Ливерпуль"?

Я думаю, все знают, где он будет играть. Все это понимают, поэтому мы даже не задумываемся о том, что Килиан может оказаться в "Ливерпуле". У меня точно нет цели уговаривать его стать частью нашей команды», — приводит слова Конате GOAL.

Напомним, Мбаппе уже сообщил руководству «ПСЖ», что не будет продлевать контракт.