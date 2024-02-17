В 23:00 17.02.2024 Валенсия и Севилья сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

Валенсия — Севилья

Последний матч между собой: Севилья — Валенсия 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

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