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    На «Месталье» будут забивать

    «Валенсия» — «Севилья». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Примера, 17 февраля 2024 года

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    Серхио Рамос
    В рамках 25-го тура чемпионата Испании 17 февраля пройдет матч «Валенсия» — «Севилья». Начало — 23:00 (мск). «Валенсия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Февраля 2024 года
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    «Валенсия»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Валенсия» находится на 9 месте.

    При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 24 матчах «летучие мыши» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Валенсия — Севилья

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Валенсия» уступила скромному «Лас-Пальмасу» (0:2).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Валенсия» добыла 3 очка. Левантийцы победили только слабенькую «Альмерию» (2:1).

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Валенсия» пропустила 8 раз.

    Не сыграют: Андре Алмейда, Тьерри Корреа, Диего Лопес — травмированы.

    Состояние команды: «Валенсия» все никак не может приблизиться к топ-6. На данный момент это отставание составляет 3 очка.

    При этом предстоящая игра с весьма нестабильными севильцами — отличная возможность улучшить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «Валенсия» традиционно неудачно противостоит «Севилье». Из 5 последних очных поединков команда выиграла лишь однажды.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» в нынешнем сезоне, мягко говоря, не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 30 мячей, пропустив в свои ворота 37.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Севильи» лишь 2 виктории и ничья.

    Не сыграют: Неманья Гудель, Доди Лукебакио, Маркан, Кике Салас — травмированы.

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  • 14/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Севилья» борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 6 зачетными баллами.

    Вот только побеждает команда довольно редко. В 24 поединках Примеры в активе у «Севильи» всего 5 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в двух своих последних матчах севильцы победили.

    И уж совсем очевидно, что севильцы не будут лишь отсиживаться в тылах. Состав у гостей по именам весьма приличный.

    Статистика для ставок

    • «Валенсия» выиграла 3 своих последних поединка в рамках Примеры

    • «Севилья» выиграла 2 своих последних матча

    • «Валенсия» забила столько же мячей, сколько и пропустила — 29

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа гостей — в скромные 3.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.74.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    И те, и другие не лучшим образом действуют в обороне, к тому же севильцы явно прибавили в последних поединках.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Валенсия» сумеет переиграть столь неудобного для себя оппонента.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.30

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    «Валенсия» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. На «Месталье» будут забивать
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