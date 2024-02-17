В рамках 25-го тура чемпионата Испании 17 февраля пройдет матч «Валенсия» — «Севилья». Начало — 23:00 (мск). «Валенсия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Валенсия» находится на 9 месте.

При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 24 матчах «летучие мыши» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.

Коэффициенты матча Валенсия — Севилья 1X2Новым игрокам 2.253.353.40Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Валенсия» уступила скромному «Лас-Пальмасу» (0:2).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Валенсия» добыла 3 очка. Левантийцы победили только слабенькую «Альмерию» (2:1).

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Валенсия» пропустила 8 раз.

Не сыграют: Андре Алмейда, Тьерри Корреа, Диего Лопес — травмированы.

Состояние команды: «Валенсия» все никак не может приблизиться к топ-6. На данный момент это отставание составляет 3 очка.

При этом предстоящая игра с весьма нестабильными севильцами — отличная возможность улучшить свое турнирное положение.

Стоит отметить, что «Валенсия» традиционно неудачно противостоит «Севилье». Из 5 последних очных поединков команда выиграла лишь однажды.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» в нынешнем сезоне, мягко говоря, не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице.

Команда забила 30 мячей, пропустив в свои ворота 37.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Севильи» лишь 2 виктории и ничья.

Не сыграют: Неманья Гудель, Доди Лукебакио, Маркан, Кике Салас — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Севилья» борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 6 зачетными баллами.

Вот только побеждает команда довольно редко. В 24 поединках Примеры в активе у «Севильи» всего 5 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в двух своих последних матчах севильцы победили.

И уж совсем очевидно, что севильцы не будут лишь отсиживаться в тылах. Состав у гостей по именам весьма приличный.

Статистика для ставок

«Валенсия» выиграла 3 своих последних поединка в рамках Примеры

«Севилья» выиграла 2 своих последних матча

«Валенсия» забила столько же мячей, сколько и пропустила — 29

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа гостей — в скромные 3.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.74.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

И те, и другие не лучшим образом действуют в обороне, к тому же севильцы явно прибавили в последних поединках.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Валенсия» сумеет переиграть столь неудобного для себя оппонента.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.30