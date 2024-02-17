«Валенсия»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Валенсия» находится на 9 месте.
При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 24 матчах «летучие мыши» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.
Коэффициенты матча Валенсия — Севилья
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Валенсия» уступила скромному «Лас-Пальмасу» (0:2).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Валенсия» добыла 3 очка. Левантийцы победили только слабенькую «Альмерию» (2:1).
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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Валенсия» пропустила 8 раз.
Не сыграют: Андре Алмейда, Тьерри Корреа, Диего Лопес — травмированы.
Состояние команды: «Валенсия» все никак не может приблизиться к топ-6. На данный момент это отставание составляет 3 очка.
При этом предстоящая игра с весьма нестабильными севильцами — отличная возможность улучшить свое турнирное положение.
Стоит отметить, что «Валенсия» традиционно неудачно противостоит «Севилье». Из 5 последних очных поединков команда выиграла лишь однажды.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» в нынешнем сезоне, мягко говоря, не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице.
Команда забила 30 мячей, пропустив в свои ворота 37.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Севильи» лишь 2 виктории и ничья.
Не сыграют: Неманья Гудель, Доди Лукебакио, Маркан, Кике Салас — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Севилья» борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 6 зачетными баллами.
Вот только побеждает команда довольно редко. В 24 поединках Примеры в активе у «Севильи» всего 5 викторий.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в двух своих последних матчах севильцы победили.
И уж совсем очевидно, что севильцы не будут лишь отсиживаться в тылах. Состав у гостей по именам весьма приличный.
Статистика для ставок
- «Валенсия» выиграла 3 своих последних поединка в рамках Примеры
- «Севилья» выиграла 2 своих последних матча
- «Валенсия» забила столько же мячей, сколько и пропустила — 29
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа гостей — в скромные 3.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.74.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
И те, и другие не лучшим образом действуют в обороне, к тому же севильцы явно прибавили в последних поединках.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Валенсия» сумеет переиграть столь неудобного для себя оппонента.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.30