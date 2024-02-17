20:30Манчестер Сити — ЧелсиОнлайн
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    Манчестер Сити — Челси ⚽ смотреть онлайн

    17.02.2024 в 22:30 начнется матч в АПЛ Манчестер Сити — Челси

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    В 22:30 17.02.2024 Манчестер Сити и Челси сыграют матч в АПЛ.

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    Манчестер Сити — Челси

    Последний матч между собой: Челси — Манчестер Сити 4:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).

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