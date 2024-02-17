Лопетеги может возглавить «Милан»

Испанский специалистявляется одним из кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Милана» рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера команды. Боссы «россонери» будут вести переговоры с действующим наставником Стефано Пиоли летом этого года.

Помимо Лопетеги и Пиоли в шорт-лист «Милана» на пост главного тренера претендуют еще несколько специалистов.

Напомним, что Лопетеги работал в «Райо Вальекано», «Кастилье», молодежных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».

«Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 52 очками в активе после 24-х туров.