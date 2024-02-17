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    Лопетеги может возглавить «Милан»

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    Испанский специалист Хулен Лопетеги является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана». Об этом сообщает журналист Матео Моретто.

    Хулен Лопетеги
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    Хулен Лопетеги

    Стало известно, что руководство «Милана» рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера команды. Боссы «россонери» будут вести переговоры с действующим наставником Стефано Пиоли летом этого года.

    Помимо Лопетеги и Пиоли в шорт-лист «Милана» на пост главного тренера претендуют еще несколько специалистов.

    Напомним, что Лопетеги работал в «Райо Вальекано», «Кастилье», молодежных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».

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