Лопетеги может возглавить «Милан»

Хулен Лопетеги Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Милана» рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера команды. Боссы «россонери» будут вести переговоры с действующим наставником Стефано Пиоли летом этого года.
Помимо Лопетеги и Пиоли в шорт-лист «Милана» на пост главного тренера претендуют еще несколько специалистов.
Напомним, что Лопетеги работал в «Райо Вальекано», «Кастилье», молодежных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».
«Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 52 очками в активе после 24-х туров.