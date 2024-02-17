В 17:30 17.02.2024 Дармштадт 98 и Штутгарт сыграют матч в чемпионате Германии по футболу.

Дармштадт 98 — Штутгарт

Последний матч между собой: Штутгарт — Дармштадт 98 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дармштадт 98» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Дармштадт 98»).

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