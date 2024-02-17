ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса
  • 12:45
    • Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде
  • 11:19
    • Мбаппе подписал контракт с «Реалом»: официального подтверждения пока нет
  • 13:48
    • Халили стал победителем масс-старта на Спартакиаде
  • 13:32
    • «Ахмат» уступил «КАМАЗу» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Атлетико — Лас-Пальмас ⚽ смотреть онлайн

    17.02.2024 в 16:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Атлетико — Лас-Пальмас

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Лас-Пальмас Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 16:00 17.02.2024 Атлетико и Лас-Пальмас сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Атлетико — Лас-Пальмас

    Последний матч между собой: Лас-Пальмас — Атлетико 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры АтлетикоЛас-Пальмас доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Лас-Пальмас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Атлетико — Лас-Пальмас.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Лидер АПЛ уверенно завоюет очередные три очка
  • «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры