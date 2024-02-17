В рамках 25-го тура испанской Примеры 17 февраля пройдет матч «Атлетико» Мадрид — «Лас-Пальмас». Начало — 16:00 (мск). «Атлетико» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико» М

Турнирное положение: «Матрасники» уже не ведут борьбу за 1-ю строчку в Примере, ведь отрыв слишком велик. «Атлетико» занимает 4-е место в таблице с 48-ю очками в активе после 24-х туров.

Команда ведет борьбу за 3-е место в чемпионате с «Барселоной» — отрыв 3 очка. К тому же, «матрасники» довольно неплохо играют в обороне, пропустив всего 26 голов за 24 встречи.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Атлетико» проиграл на чужом поле «Севилье» (0:1), пропустив единственный гол на 15-й минуте. Матчем ранее «матрасники» уступили «Атлетику» из Бильбао с таким же счетом в 1-й встрече полуфинала Кубка Испании.

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В последних 5-и встречах «Атлетико» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов и пропустила четырежды.

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло, Томас Лемар, Альваро Мората и Хосе Мария Хименес (у всех травмы).

Состояние команды: В последних матчах у «Атлетико» обнаружилась проблема с результативностью. Это может быть связано в том числе и с неудачной игрой форварда Альваро Мората в последних поединках. Игрок не отличался голами, да и в последнем туре получил травму.

Последний раз «матрасники» обыгрывали «Лас-Пальмас» еще в 2018-м году, но с тех пор команды сыграли между собой только один раз.

Получится ли у «Атлетико» наконец победить предстоящего соперника? На своем поле команда будет рвать и метать, даже несмотря на неудачные результаты в последних матчах.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» отлично влился в Примеры с нынешнего сезона. Команда чувствует себя более чем уверенно, борясь за еврокубки. «Лас-Пальмас» занимает 8-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

Команде не хватает каких-то 3-х очков для того, чтобы запрыгнуть в еврокубковую зону. К тому же, у «Лас-Пальмаса» одна из самых надежных оборон в лиге. Команда пропустила всего 20 мячей за 24 встречи в нынешнем сезоне.

Последние матчи: В прошедших поединках «Лас-Пальмас» также играл уверенно. В последнем туре команда обыграла на своем поле «Валенсию» (2:0), вырвав победу на 89-й минуте.

За последние 5 матчей в Примере «Лас-Пальмас» проиграл только «Реалу» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда дважды выступала на чужом поле.

В гостевых матчах «Лас-Пальмас» поделил очки с «Гранадой» (1:1) и обыграл «Райо Вальекано» (2:0), забив по голу в каждом тайме. По сезону команда занимает 9-е место по результатам гостевых встреч, набрав 14 очков из 36-и возможных.

Не сыграют: Хосе Кампанья (травма), Эрик Курбело (не в форме) и Бенито Рамирес (травма).

Состояние команды: «Лас-Пальмас» играет очень строго у своих ворот и достаточно интересно у чужих. У команды есть закос под оборону, но это не сильно бросается в глаза.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Примеры «Лас-Пальмас» уже обыгрывал «Атлетико» (2:1), забив 2 гола во 2-м тайме. Получится ли у команды вновь одолеть «матрасников» и приблизиться к зоне еврокубков? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах «Атлетико» забил только 1 гол

В 3-х из 5-и последних матчей «Лас-Пальмас» не пропустил ни одного гола

В последних 3-х матчах «Атлетико» пропускал по одному голу в 1-м тайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.70, а победа гостей — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Атлетико» стабильно пропускает минимум 1 гол в последнее время. Можно поставить на обе забьют.

Рекомендуемая ставка: Обе забьют за 1.98.

Прогноз: Можно предположить, что команды не остановятся на нескольких забитых голах.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.75.