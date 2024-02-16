Луис Суарес: «Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны»заявил, что завершит карьеру в

Суарес перешел в «Интер Майами» в конце 2023 года.

«Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю дату, но это будет последний шаг.

Сейчас я говорю об этом, и мне хочется плакать, но нужно подготовиться. Помню, как один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры«, — приводит слова уругвайца GOAL.

Напомним, помимо Суареса, за "Интер Майами" выступают еще три экс-игрока "Барселоны" — Лионель Месси, Жорди Альба и Серджи Бускетс.