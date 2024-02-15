Тюкавин: Цель «Динамо» — догнать и обогнать всех

Нападающий «Динамо»высказался о шансах команды выиграть чемпионат России в этом сезоне.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

«Конечно, можно догнать "Краснодар" и "Зенит". Сейчас, в марте, начнется самое интересное. Будем стараться. Это наша главная цель.

Все говорят, что у "Динамо" нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может.

И Бителло, и Чавес, и Карраскаль в порядке и уже совершили немало полезных действий. Все они усилили нашу команду и, уверен, помогут нам в дальнейшем забраться на вершину.

Говорят, что весна — не динамовское время? Надо это исправить в нынешнем году», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».