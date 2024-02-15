В 23:00 15.02.2024 Серветт и Лудогорец сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Серветт — Лудогорец

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Серветт» — «Лудогорец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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