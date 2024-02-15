В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Серветт» — «Лудогорец». Начало — в 23:00 «Серветт» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серветт»

Путь в плей-офф: «Серветт» играл в основной сетке Лиги конференций вместе с «Шерифом», «Славией» и «Ромой». Швейцарцы смогли набрать 5 очков и занять 3 место в таблице. «Серветт» обошел в группе молдавский «Шериф».

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Серветт» на выезде уступил команде «Ивердон» (1:2).

Коэффициенты матча Серветт — Лудогорец 1X2Новым игрокам 2.453.353.05Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: Француз Дамид Дулин получил травму, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Буквально до матча с «Ивердоном», футболисты «Серветта» добились побед над командами «Лозанна Уши» (3:1), «Санкт-Галлен» (2:0) и Ивердон (2:0).

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Серветт» занимает 2 место, набрав 48 очков. Отставание от лидера турнира — «Янг Бойза» составляет 7 очков.

«Лудогорец»

Путь в плей-офф: «Лудогорец» изначально сыграл в групповом этапе Лиги конференций, заняв второе в своем квартете, пропустив вперед лишь турецкий «Фенербахче». Болгарский клуб заработал в турнире 12 очков, отстав от лидера лишь по дополнительным показателям.

К тому же «Лудогорец» опередил в турнирной таблице «Норшелланн» и «Спартак Трнава».

Последние матчи: «Лудогорец» выиграл Суперкубок Болгарии обыграв ЦСКА 1948. Основное время завершилось вничью (1:1). Все решилось в серии пенальти, которую выиграли футболисты участника Лиги конференций (4:2).

Не сыграют: Марсель Гейстер и Антон Недялков — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Лудогорец» сейчас на ходу, в последних 10 встречах чемпион Болгарии одержал победу в 8 поединках, одна встреча завершилась вничью и в одной команда потерпела неудачу.

Статистика для ставок

«Серветт» и «Лудогорец» еще не играли между собой на международной арене

«Лудогорец» в 10 матчах одержал 8 побед

В среднем за игру «Лудогорец» забивает 2 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серветт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.38, а победа гостей — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.04 и 1.78 соответственно.

Прогноз: «Лудогорец» хоть и не считается фаворитом, но вполне может дать бой швейцарскому визави. Во-первых линия атаки у болгарского чемпиона на высоте, в среднем за матч команда забивает по 2 мяча. Во-вторых, у «Лудогорца» больше опыта игры в еврокубках. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.95.

Прогноз: Можно еще подстраховаться, сыграв в пользу «Лудогорца», так как команда не проигрывает долгое время. Так что есть вероятность, что болгарский клуб как минимум не проиграет.

Ставка: Фора «Лудогорца» (0) с коэффициентом 2.13.