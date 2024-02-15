Кроос: Только «Реалу» решать, кто станет чемпионом

«Ла Лига? Только мы решим, кто станет чемпионом. Если мы не выиграем, то винить в этом можно будет только нас», — приводит слова Крооса Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).
Календарь и таблица испанской Примеры
После 24 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую следом «Жирону» на пять очков.
В текущем сезоне немец сыграл 32 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.
Нынешнее соглашение Крооса с мадридской командой истекает в июне 2024 года.