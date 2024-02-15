«Фейенорд» — «Рома»: счет матча 1:1 (1:0), обзор голов

В конце первого тайма хозяева открыли счет усилиями Игора Пайшао.
«Рома» смогла ответить лишь на 67-й минуте голом Ромелу Лукаку после передачи Леонардо Спинаццолы.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Фейеноорд — Рома 1:1
Голы: 1:0 Игор Пайшао (45 + 1'), 1:1 Ромелу Лукаку (67') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Барт Ниувкоп (Givairo Read, 78'), Томас Белен, Давид Ганцко, Квилиндсхи Хартман, Рамиз Зерруки, Матс Виффер, Янкуба Минте (Ондржей Лингр, 63'), Калвин Стенгс (Лука Иванушец, 70'), Аясэ Уэда (Сантьяго Хименес, 63'), Игор Пайшао (Антони Миламбо, 78') Рома: Миле Свилар, Леонардо Спинаццола, Джанлука Манчини, Диего Льоренте, Рик Карсдорп (Зеки Челик, 81'), Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 63'), Лоренцо Пеллегрини, Леандро Паредес, Эдоардо Бове (Бриан Кристанте, 87'), Ромелу Лукаку, Пауло Дибала (Томмазо Бальданци, 87') Предупреждения: Томас Белен (14'), Янкуба Минте (35'), Диего Льоренте (46'), Калвин Стенгс (69'), Эдоардо Бове (86')
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Ответный матч пройдет 22 февраля в Риме.