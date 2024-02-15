В 23:00 15.02.2024 Аякс и Будё-Глимт сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Аякс — Будё-Глимт

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аякс» — «Будё-Глимт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аякс»).

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