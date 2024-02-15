В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Аякс» — «Будё-Глимта». Начало — в 23:00 «Аякс» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Путь в плей-офф: В групповом этапе Лиги Европы «Аякс» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете нидерландский клуб набрал 5 очков, опередив в турнирной таблице греческий АЕК.

Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре группового этапа. «Аякс» на своем поле переиграл АЕК (3:1). Амстердамцы уступили первые два места «Брайтону» и «Марселю», которые набрали 13 и 11 очков соответственно.

Последние матчи: 11 февраля «Аякс» провел матч в чемпионате Нидерланд, проиграв в гостях «Херенвену» (2:3). «Аякс» уже провел 21 матч в этом сезоне и одержал 10 побед, 5 игр завершил вничью.

Все прогнозы на НБА

Не сыграют: Сразу же 6 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, Ренч, Годтс, ван Аксел Донген и ван ден Бомен. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Аякс» сейчас на моральном подъеме,в последних пяти встречах команда выиграла 4 матча, обыграв «Хераклес» (4:2), «Валвейк» (4:1), «Гоу Эхед Иглс» (3:2) и «Ганновер» (2:1).

«Будё-Глимт»

Путь в плей-офф: Буде-Глимт успешно выступил в групповом этапе Лиги конференции, заняв в турнирной таблице 2 место и набрав 10 очков. Норвежский коллектив проиграл «Брюгге» (1:3), выиграл у «Лугано» (5:2). Это из последних матчей.

Последние матчи: В Высшей лиге швейцарского чемпионата «Аякс» занимает 5 место в турнирной таблице при 10 победах, 5 поражениях и 6 поражений.

Не сыграет: Никита Хайкин — у вратаря из России травма, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Статистика для ставок

«Аякс» и «Будё-Глимт» ранее не встречались

Прервалась выигрышная серия «Аякса», которая состояла из 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа гостей — в 5.30.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.23 и 1.87 соответственно.

Прогноз: «Аякс» вполне может нанести поражение норвежскому визави.

Ставка: «Фора» Аякса (-2) с коэффициентом 3.30.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.