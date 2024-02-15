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    «Аякс» подтвердит статус фаворита?

    «Аякс» — «Будё-Глимт». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Будё-Глимт»
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    «Аякс» — ПСВ
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Аякс» — «Будё-Глимта». Начало — в 23:00 «Аякс» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
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    «Аякс»

    Путь в плей-офф: В групповом этапе Лиги Европы «Аякс» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете нидерландский клуб набрал 5 очков, опередив в турнирной таблице греческий АЕК.

    Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре группового этапа. «Аякс» на своем поле переиграл АЕК (3:1). Амстердамцы уступили первые два места «Брайтону» и «Марселю», которые набрали 13 и 11 очков соответственно.

    Последние матчи: 11 февраля «Аякс» провел матч в чемпионате Нидерланд, проиграв в гостях «Херенвену» (2:3). «Аякс» уже провел 21 матч в этом сезоне и одержал 10 побед, 5 игр завершил вничью.

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    Не сыграют: Сразу же 6 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, Ренч, Годтс, ван Аксел Донген и ван ден Бомен. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Аякс» сейчас на моральном подъеме,в последних пяти встречах команда выиграла 4 матча, обыграв «Хераклес» (4:2), «Валвейк» (4:1), «Гоу Эхед Иглс» (3:2) и «Ганновер» (2:1).

    «Будё-Глимт»

    Путь в плей-офф: Буде-Глимт успешно выступил в групповом этапе Лиги конференции, заняв в турнирной таблице 2 место и набрав 10 очков. Норвежский коллектив проиграл «Брюгге» (1:3), выиграл у «Лугано» (5:2). Это из последних матчей.

    Последние матчи: В Высшей лиге швейцарского чемпионата «Аякс» занимает 5 место в турнирной таблице при 10 победах, 5 поражениях и 6 поражений.

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    Статистика для ставок

    • «Аякс» и «Будё-Глимт» ранее не встречались

    • Прервалась выигрышная серия «Аякса», которая состояла из 4 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа гостей — в 5.30.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.23 и 1.87 соответственно.

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    Прогноз: «Аякс» вполне может нанести поражение норвежскому визави.

    Ставка: «Фора» Аякса (-2) с коэффициентом 3.30.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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