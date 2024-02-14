В 22:45 14.02.2024 Плимут Аргайл и Ковентри Сити начнут матч в английском Чемпионшипе.

Плимут Аргайл — Ковентри Сити

Последний матч между собой: Ковентри Сити — Плимут Аргайл 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Плимут Аргайл» — «Ковентри Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ковентри Сити»).

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