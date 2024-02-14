В 32-м туре английского Чемпионшипа «Плимут» на своем поле сыграет против «Ковентри». Матч состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Плимут» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: На данный момент дружина Иана Фостера с 36 набранными очками идет на 15 месте, опережая на семь пунктов зону вылета.

Результативность «Плимута» в текущем первенстве весьма неплохая, ведь команда забила уже 49 голов, а пропустила всего лишь на мяч больше.

Коэффициенты матча Плимут Аргайл — Ковентри Сити 1X2Новым игрокам 3.453.901.97Бонус$9500

Последние матчи: В прошлом туре «зеленая армия» проиграла на выезде «Сандерленду» со счетом 1:3, а ранее она уступила дома в овертайме 1:4 «Лидсу» в переигровке Кубка Англии и вылетела из турнира. И этими фиаско «Плимут» прервал 6-матчевую серию без проигрышей.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Микаэль Купер и Джордан Хьютон.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Пилигримы», как указывалось выше, проиграли свои две последние игры. Но перед этим они на протяжении шесть встреч не уступали, поровну поделив в этом отрезке ничьи и виктории. Также стоит отметить, что их забивная серия состоит уже из 12 матчей подряд.

«Ковентри»

Турнирное положение: Подопечные Марка Робинса с 47 очками находятся на шестом месте, дающему билет в плей-офф. Но седьмое они опережают только по лучшим дополнительным показателям.

Забить «Ковентри» в текущем первенстве смог 48 голов, а пропустил в свои ворота коллектив только 35 мячей.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «небесно-голубые» на своем поле одолели со счетом 2:1 «Миллуолл», а немногим ранее в переигровке Кубка дома обыграли 4:1 «Шеффилд Уэнсдей» и продвинулись по сетке дальше.

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустит хавбек Бен Шиф, который в этом чемпионате забил три гола.

Состояние команды: Стоит отметить, что у «Ковентри» только одно фиаско за 15 встреч с учетом всех турниров. Также в этот отрезок времени команда добилась девяти выигрышей и пять встреч свела вничью. А забивает коллектив неизменно в минувших 18 проведенных поединках.

Статистика для ставок

На своем поле «Плимут» неизменно забивает на протяжении 11 матчей кряду и не проигрывает в рамках чемпионата девять матчей подряд

«Ковентри» в гостях в последних девяти встречах без забитого мяча не уходил

«Ковентри» выиграл у «Плимута» в четырех из шести минувших очных игр при одном фиаско и одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Плимута» букмекеры дают коэффициент 3.52. Ничья оценена в 3.88, а победа «Ковентри» оценена в 1.96.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.36 соответственно.

Прогноз: Так как эти команды отличаются неплохой результативностью, то в их очном противостоянии вполне можно ждать обмена голами и верховой исход.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также еще рекомендуем поставить на хозяев с Х, ведь на своем поле «Плимут» набрал львиную долю своих очков и дома уже давно не проигрывает.

Ставка: 1Х за 1.90.