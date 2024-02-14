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    «Плимут» отберет очки у «Ковентри»?

    «Плимут» — «Ковентри». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Ковентри»
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    «Плимут»
    В 32-м туре английского Чемпионшипа «Плимут» на своем поле сыграет против «Ковентри». Матч состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Плимут» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2024 года
    Плимут Аргайл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Плимут Аргайл 22:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Плимут»

    Турнирное положение: На данный момент дружина Иана Фостера с 36 набранными очками идет на 15 месте, опережая на семь пунктов зону вылета.

    Результативность «Плимута» в текущем первенстве весьма неплохая, ведь команда забила уже 49 голов, а пропустила всего лишь на мяч больше.

    Коэффициенты матча Плимут Аргайл — Ковентри Сити

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    Последние матчи: В прошлом туре «зеленая армия» проиграла на выезде «Сандерленду» со счетом 1:3, а ранее она уступила дома в овертайме 1:4 «Лидсу» в переигровке Кубка Англии и вылетела из турнира. И этими фиаско «Плимут» прервал 6-матчевую серию без проигрышей.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Микаэль Купер и Джордан Хьютон.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Пилигримы», как указывалось выше, проиграли свои две последние игры. Но перед этим они на протяжении шесть встреч не уступали, поровну поделив в этом отрезке ничьи и виктории. Также стоит отметить, что их забивная серия состоит уже из 12 матчей подряд.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: Подопечные Марка Робинса с 47 очками находятся на шестом месте, дающему билет в плей-офф. Но седьмое они опережают только по лучшим дополнительным показателям.

    Забить «Ковентри» в текущем первенстве смог 48 голов, а пропустил в свои ворота коллектив только 35 мячей.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «небесно-голубые» на своем поле одолели со счетом 2:1 «Миллуолл», а немногим ранее в переигровке Кубка дома обыграли 4:1 «Шеффилд Уэнсдей» и продвинулись по сетке дальше.

    Не сыграют: Из-за травмы игру пропустит хавбек Бен Шиф, который в этом чемпионате забил три гола.

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    • Состояние команды: Стоит отметить, что у «Ковентри» только одно фиаско за 15 встреч с учетом всех турниров. Также в этот отрезок времени команда добилась девяти выигрышей и пять встреч свела вничью. А забивает коллектив неизменно в минувших 18 проведенных поединках.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Плимут» неизменно забивает на протяжении 11 матчей кряду и не проигрывает в рамках чемпионата девять матчей подряд

    • «Ковентри» в гостях в последних девяти встречах без забитого мяча не уходил

    • «Ковентри» выиграл у «Плимута» в четырех из шести минувших очных игр при одном фиаско и одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Плимута» букмекеры дают коэффициент 3.52. Ничья оценена в 3.88, а победа «Ковентри» оценена в 1.96.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.36 соответственно.

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    Прогноз: Так как эти команды отличаются неплохой результативностью, то в их очном противостоянии вполне можно ждать обмена голами и верховой исход.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.88.

    Прогноз: И также еще рекомендуем поставить на хозяев с Х, ведь на своем поле «Плимут» набрал львиную долю своих очков и дома уже давно не проигрывает.

    Ставка: 1Х за 1.90.

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    «Плимут» — «Ковентри»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. «Плимут» отберет очки у «Ковентри»?
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