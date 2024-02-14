В 23:00 14.02.2024 Лацио и Бавария начнут матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лацио — Бавария

Последний матч между собой: Бавария — Лацио 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бавария»).

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