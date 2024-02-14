Матч «Лацио» — «Бавария» пройдет 14 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Путь в плей-офф: «Лацио» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Атлетико», но оказался выше «Фейеноорда» и «Селтика».

В шести матчах группового раунда итальянский клуб набрал 10 очков из 18-ти возможных после трех побед, одной ничьей и двух поражений.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре итальянской Серии А на выезде обыграл «Кальяри» (3:1). Гости, в целом, не испытали проблем, выигрывая по ходу матча 2:0 и 3:1.

Этот успех прервал безвыигрышную серию «бьянкочелести» в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Патрич, Маттия Дзаканьи и Диего Гонсалес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В четырех последних матчах во всех турнирах «Лацио» одержал только одну победу, поэтому находится не в лучшей форме.

Подтверждением этого спада является серия «Орлов» перед этой чередой игр в пять побед кряду. Впрочем, возможно вышеупомянутый выигрыш против «Кальяри» придаст римлянам нужный импульс.

Чиро Иммобиле — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с тремя голами. В Серии А он также лучший бомбардир клуба с восемью голами.

«Бавария»

Путь в плей-офф: «Бавария» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

В шести матчах группового раунда немецкий клуб набрал 16 очков из 18-ти возможных благодаря пяти победам и одной ничьей. Ближайший преследователь «Копенгаген» набрал вдвое меньше баллов.

Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги «ротен» потерпели поражение. На чужом поле мюнхенцы потерпели разгром от конкурента за титул «Байера» (0:3).

Эта неудача прервала победную серию чемпиона Германии в трех поединках во всех турнирах, так что, в целом, коллектив в неплохой форме.

Не сыграют: Сарагоса, Дэвис, Коман, Перетц, Гнабри, Сарр, Бухманн, Хюльсманн, Асеко Нкили, Лаймер — травмированы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Бавария» в текущем сезоне не выглядит мощной командой, которую привыкли видеть последние годы, что доказывает хотя ее отставание от лидера «Байера» в Бундеслиге на пять очков и разгром от него же в прошлом туре.

Вместе с тем, не стоит забывать про обилие травмированных игроков «ротен», которые при этом выиграли семь из 10 последних матчей и проиграли лишь дважды.

Харри Кейн — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов, забив четыре мяча в группе. При этом в немецком первенстве он лучший бомбардир с 24 голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Баварии» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бавария» выиграла

в трех из четырех последних матчей «Лацио» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа «Лацио» — в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей «Баварии» по крайней мере один из соперников не забивал. В этих поединках мюнхенцы дважды выигрывали и дважды проигрывали.

В четырех из шести последних матчей «Лацио» был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что забьет только одна команда, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

А еще у нас есть дерзкая ставка на матч «Лацио» — «Бавария» за 5.45.