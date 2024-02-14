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    «Баварию» ждет коллапс?!

    «Лацио» — «Бавария». Дерзкая ставка (к. 5.24) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Бавария»
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    Харри Кейн
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 14 февраля пройдет матч «Лацио» — «Бавария». Начало — 23:00 (мск). «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 14 Февраля 2024 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 23:00 Бавария Бавария
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    «Лацио»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь мощно. «Лацио» находится лишь на 8 месте в Серии A.

    При этом оборона команды блещет надежностью. В 23 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой всего 24 раза.

    Коэффициенты матча Лацио — Бавария

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Лацио» нанес поражение «Кальяри» (3:1).

    Вообще, в пяти своих последних матчах «Лацио» добыл всего 2 виктории. Причем поражение от «Аталанты» (1:3) обнажило некоторые проблемы в тылах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить всего 5 мячей. А вот в свои ворота «Лацио» пропустил 7 раз.

    Не сыграют: Маттиа Цакканьи — травмирован.

    Состояние команды: «Лацио» сейчас проводит крайне неудачный игровой цикл. В некоторых поединках римлян просто не узнать.

    При этом лидер атак команды Чиро Иммобиле проводит явно не лучший свой сезон. На его счету всего 6 мячей в чемпионате.

    Стоит отметить, что «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Бавария». Оба очных поединка были проиграны — 1:4 и 1:2.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Команда забила 59 мячей, пропустив в свои ворота 22.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Баварии» 3 победы при 2 поражениях с общей разницей мячей 7:7.

    Не сыграют: Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман, Конрад Лаймер — травмированы.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бавария» выглядит не столь мощно. Несмотря на все старания Харри Кейна, мюнхенцы пока никак не добьются стабильности результатов.

    В своем последнем поединке команда потерпела показательное поражение. «Байер» оказался сильнее, отправив в ворота «Баварии» три сухих мяча.

    А вот в своей группе Лиги чемпионов мюнхенцы выиграли 5 матчей из 6, один раз расписав мировую.

    И уж совсем очевидно, что мюнхенцы мотивированы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. Между тем, проблем в игре команды множество.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» проиграл «Баварии» в обоих очных поединках

    • «Бавария» еще не проигрывала в текущей Лиге чемпионов

    • Мюнхенцы забили 59 мячей в 21 матче Бундеслиги

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.26, а победа гостей — в скромные 5.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 2.17.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Баварии», к тому же немцы нынче выглядят не столь уверенно.

    «Лациале» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: Победа «Лацио» за 5.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева уверенно одолеют звездных мадридцев.

    Ставка: Фора «Лацио» -1.5 за 10.20.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч за «Лацио» — «Бавария» за 2.00.

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    «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка (5.24), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. «Баварию» ждет коллапс?!
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