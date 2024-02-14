В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 14 февраля пройдет матч «Лацио» — «Бавария». Начало — 23:00 (мск). «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь мощно. «Лацио» находится лишь на 8 месте в Серии A.

При этом оборона команды блещет надежностью. В 23 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой всего 24 раза.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Лацио» нанес поражение «Кальяри» (3:1).

Вообще, в пяти своих последних матчах «Лацио» добыл всего 2 виктории. Причем поражение от «Аталанты» (1:3) обнажило некоторые проблемы в тылах.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить всего 5 мячей. А вот в свои ворота «Лацио» пропустил 7 раз.

Не сыграют: Маттиа Цакканьи — травмирован.

Состояние команды: «Лацио» сейчас проводит крайне неудачный игровой цикл. В некоторых поединках римлян просто не узнать.

При этом лидер атак команды Чиро Иммобиле проводит явно не лучший свой сезон. На его счету всего 6 мячей в чемпионате.

Стоит отметить, что «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Бавария». Оба очных поединка были проиграны — 1:4 и 1:2.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Команда забила 59 мячей, пропустив в свои ворота 22.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Баварии» 3 победы при 2 поражениях с общей разницей мячей 7:7.

Не сыграют: Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман, Конрад Лаймер — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бавария» выглядит не столь мощно. Несмотря на все старания Харри Кейна, мюнхенцы пока никак не добьются стабильности результатов.

В своем последнем поединке команда потерпела показательное поражение. «Байер» оказался сильнее, отправив в ворота «Баварии» три сухих мяча.

А вот в своей группе Лиги чемпионов мюнхенцы выиграли 5 матчей из 6, один раз расписав мировую.

И уж совсем очевидно, что мюнхенцы мотивированы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. Между тем, проблем в игре команды множество.

Статистика для ставок

«Лацио» проиграл «Баварии» в обоих очных поединках

«Бавария» еще не проигрывала в текущей Лиге чемпионов

Мюнхенцы забили 59 мячей в 21 матче Бундеслиги

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.26, а победа гостей — в скромные 5.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 2.17.

Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Баварии», к тому же немцы нынче выглядят не столь уверенно.

«Лациале» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: Победа «Лацио» за 5.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева уверенно одолеют звездных мадридцев.

Ставка: Фора «Лацио» -1.5 за 10.20.

А еще есть сбалансированный прогноз на матч за «Лацио» — «Бавария» за 2.00.