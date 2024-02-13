«Зенит» — «Сантос»: счет матча 4:1, обзор голов

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
За «Зенит» забивали Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро. «Сантос» ответил мячом Родриго Сезара.
Кубок равноправия
«Зенит» — «Сантос» — 4:1 (2:0)
Голы: Караваев, 10 (1:0). Мостовой, 31 (2:0). Клаудиньо, 55 (3:0). , 77 (3:1). Педро, 84 (4:1)«Зенит»: Кержаков (Москвичев, 64), Караваев (Марио Фернандес, 46), Родригао (Дуглас Сантос, 46), Бардачев (Алип, 46), Ерохин (Нино, 46), Ахметов (Барриос, 46), Мостовой (Вендел, 46), Коваленко (Клаудиньо, 46), Сергеев (Кассьерра, 46), Изидор (Артур, 46. Васильев, 82), Мантуан (Педро, 46)
Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.