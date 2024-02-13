В 22:45 13.02.2024 Лестер и Шеффилд Уэнсдей начнут матч в английском Чемпионшипе.

Лестер — Шеффилд Уэнсдей

Последний матч между собой: Шеффилд Уэнсдей — Лестер 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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