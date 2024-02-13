ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86 «Северсталь» в матче с «Локомотивом»Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены» Хосеп ГвардиолаЛига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
    Все новости спорта

    «Лестер» продолжит свою победную серию

    «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей». Начало — 22:45 (мск). «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2024 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:45 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» уже одной ногов в английской Премьер-лиге. Команда занимает 1-е место в таблице Чемпионшипа с 75-ю очками в активе, держа ближайшего преследователя на комфортном расстоянии.

    У «Лестера» самая результативная атака и самая надежная оборона в лиге. За 31 матч команда забила 66 голов, а пропустила при этом 24.

    Коэффициенты матча Лестер — Шеффилд Уэнсдей

    1X2Новым игрокам
  • 1.305.3010.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В последних встречах «Лестер» выступает очень мощно. В прошедшем туре «лисы» одолели «Уотфорд» (2:1), забив по голу в каждом тайме, а матчем ранее разгромили «Сток Сити» (5:0).

    «У Лестера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча (3 победы в Чемпионшипе и одна — в Кубке Англии).

    Все прогнозы на футбол

    За эти 4 поединка «лисы» забили 13 голов при 3-х пропущенных. Практически в каждом матче «Лестер» не оставлял шансов своим соперникам.

    Не сыграют: Уилфред Ндиди (мышечная травма).

    Состояние команды: Вряд-ли кто-то сможет догнать «Лестер» в Чемпионшипе, когда действительно достойна вернуться в английскую Премьер-лигу, это доказывают и последние результаты.

    «Лестер» играет в атакующий и зрелищный футбол, давя на соперников. Несмотря на это, в топ-10 лучших бомбардиров Чемпионшипа у «лис» только форвард Кирнан Дьюсбери-Холл (9-е место), который забил 10 голов и оформил 10 ассистов в нынешнем сезоне.

    Интересно, что в последних 3-х очных встречах «Лестер» выигрывал у «Шеффилд Уэнсдей» только 1 раз, да и то в 2014-м году. Смогут ли «лисы», наконец, одолеть соперника? Шансы на победу очень велики.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая лишь предпоследнее 23-е место в таблице Чемпионшипа с 26-ю очками в активе. «Шеффил Уэнсдей» — один из главных кандидатов на вылет.

    К тому же, команда довольно часто пропускает (50 голов). С результативностью тоже все плохо, занимая последнее место в лиге по этому показателю (24 мяча).

    Последние матчи: В последних матчах у «Шеффилда» не сильно получается набирать очки, но именно в прошедшем туре команда наконец победила в Чемпионшипе.

    Команда обыграла «Бирмингем» (2:0), забив по голу в каждом тайме. К слову, все голы «Шеффилда» в том матче забил нападающий команды Ике Угбо.

  • Лига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»
  • Краткий обзор первой порции предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • За последние 5 матчей команды во всех турнирах команда пропустила 9 голов при 4-х забитых. В одном из последних встреч в чемпионате «Шеффилд» с треском провалился в матче с «Хаддерсфилдом» (0:4).

    Не сыграют: Доминик Иорфа (травма ноги) и Джош Уиндасс (мышечная травма).

    Состояние команды: «Шеффилд» должен проявить героические усилия, чтобы сохранить прописку в Чемпионшипе, ведь отставание до спасительного 21-го места составляет 5 баллов.

    Команде необходимо стабильно набирать очки или хотя бы выдать удачную серию, но «Шеффилд» в основном проигрывает, что ставит под угрозу задачу сохранения места в лиге.

    Стоит отметить, что в последних 2-х матчах с «Лестером» «Шеффилд» набирал одно очко (1:1 и 0:0). Один из этих матчей состоялся в нынешнем сезоне.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Лестер» забивал минимум 2 гола, а пропускал максимум 1 мяч

    • «Шеффилд Уэнсдей» пропускал по 4 гола в каждом из 3-х последних матчей на чужом поле

    • «Лестер» на своем поле пропустил меньше остальных в лиге (9 голов в 15-и встречах)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.60, а победа гостей — в 11.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: «Лестер» очень хорош в нынешнем сезоне, тем более на своем поле. Можно предположить, что «лисы» начнуть делать результат еще в 1-м тайме.

    Ставка: Хотя бы одна команда не забьет в 1-м тайме и победа «Лестера» за 1.85.

    Прогноз: Хозяева очень хорошо действуют у своих ворот в нынешнем сезоне. Можно предположить, что «Шеффилд Уэнсдей» не сможет поразить ворота соперника.

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.96
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Осака — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Родина — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Санкт-Пельтен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.43
  • Прогноз на матч Самсунспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кротоне — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вальядолид — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. «Лестер» продолжит свою победную серию
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры