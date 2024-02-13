В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей». Начало — 22:45 (мск). «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» уже одной ногов в английской Премьер-лиге. Команда занимает 1-е место в таблице Чемпионшипа с 75-ю очками в активе, держа ближайшего преследователя на комфортном расстоянии.

У «Лестера» самая результативная атака и самая надежная оборона в лиге. За 31 матч команда забила 66 голов, а пропустила при этом 24.

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Последние матчи: В последних встречах «Лестер» выступает очень мощно. В прошедшем туре «лисы» одолели «Уотфорд» (2:1), забив по голу в каждом тайме, а матчем ранее разгромили «Сток Сити» (5:0).

«У Лестера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча (3 победы в Чемпионшипе и одна — в Кубке Англии).

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За эти 4 поединка «лисы» забили 13 голов при 3-х пропущенных. Практически в каждом матче «Лестер» не оставлял шансов своим соперникам.

Не сыграют: Уилфред Ндиди (мышечная травма).

Состояние команды: Вряд-ли кто-то сможет догнать «Лестер» в Чемпионшипе, когда действительно достойна вернуться в английскую Премьер-лигу, это доказывают и последние результаты.

«Лестер» играет в атакующий и зрелищный футбол, давя на соперников. Несмотря на это, в топ-10 лучших бомбардиров Чемпионшипа у «лис» только форвард Кирнан Дьюсбери-Холл (9-е место), который забил 10 голов и оформил 10 ассистов в нынешнем сезоне.

Интересно, что в последних 3-х очных встречах «Лестер» выигрывал у «Шеффилд Уэнсдей» только 1 раз, да и то в 2014-м году. Смогут ли «лисы», наконец, одолеть соперника? Шансы на победу очень велики.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая лишь предпоследнее 23-е место в таблице Чемпионшипа с 26-ю очками в активе. «Шеффил Уэнсдей» — один из главных кандидатов на вылет.

К тому же, команда довольно часто пропускает (50 голов). С результативностью тоже все плохо, занимая последнее место в лиге по этому показателю (24 мяча).

Последние матчи: В последних матчах у «Шеффилда» не сильно получается набирать очки, но именно в прошедшем туре команда наконец победила в Чемпионшипе.

Команда обыграла «Бирмингем» (2:0), забив по голу в каждом тайме. К слову, все голы «Шеффилда» в том матче забил нападающий команды Ике Угбо.

За последние 5 матчей команды во всех турнирах команда пропустила 9 голов при 4-х забитых. В одном из последних встреч в чемпионате «Шеффилд» с треском провалился в матче с «Хаддерсфилдом» (0:4).

Не сыграют: Доминик Иорфа (травма ноги) и Джош Уиндасс (мышечная травма).

Состояние команды: «Шеффилд» должен проявить героические усилия, чтобы сохранить прописку в Чемпионшипе, ведь отставание до спасительного 21-го места составляет 5 баллов.

Команде необходимо стабильно набирать очки или хотя бы выдать удачную серию, но «Шеффилд» в основном проигрывает, что ставит под угрозу задачу сохранения места в лиге.

Стоит отметить, что в последних 2-х матчах с «Лестером» «Шеффилд» набирал одно очко (1:1 и 0:0). Один из этих матчей состоялся в нынешнем сезоне.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах «Лестер» забивал минимум 2 гола, а пропускал максимум 1 мяч

«Шеффилд Уэнсдей» пропускал по 4 гола в каждом из 3-х последних матчей на чужом поле

«Лестер» на своем поле пропустил меньше остальных в лиге (9 голов в 15-и встречах)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.60, а победа гостей — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: «Лестер» очень хорош в нынешнем сезоне, тем более на своем поле. Можно предположить, что «лисы» начнуть делать результат еще в 1-м тайме.

Ставка: Хотя бы одна команда не забьет в 1-м тайме и победа «Лестера» за 1.85.

Прогноз: Хозяева очень хорошо действуют у своих ворот в нынешнем сезоне. Можно предположить, что «Шеффилд Уэнсдей» не сможет поразить ворота соперника.

Ставка: Обе забьют — нет за 1.70.