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    Кроос назвал фаворита Лиги чемпионов-2023/24

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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    «Не знаю, фавориты ли мы, но, конечно, мы способны победить. У нас хорошая команда, но один неудачный день может означать, что мы вылетаем. В этом прелесть этого соревнования, здесь такой высокий уровень, что победить в нем чрезвычайно сложно. Обычно мы проводим свои лучшие матчи против очень хороших соперников. Это мотивирует нас», — приводит слова Крооса официальный сайт «Реал».

    В 1/8 финала «Реал» сыграет с «РБ Лейпцигом». Первый матч состоится сегодня, 13 февраля, на «Ред Булл-Арене — Центральштидион» в 23:00 по мск. Ответная встреча состоится 6 марта в Мадриде.

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