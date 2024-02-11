В 22:45 11.02.2024 Милан и Наполи начнут матч в Серии А.

Милан — Наполи

Последний матч между собой: Наполи — Милан 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Милан»).

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