В рамках 24-го тура итальянской Серии А 11 февраля пройдет матч «Милан» — «Наполи». Начало — 22:45 (мск). «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 49 в 23 поединках. Миланцы занимают третью строчку в турнирной таблице.

В настоящий момент «Милан» на четыре пункта отстает от второго «Ювентуса» и на восемь — от лидирующего «Интера», у которого есть игра в запасе. Думается, что команда уже вряд ли сможет побороться за чемпионство.

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«Россонери» смогли 46 раз отправить мяч в ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Милан» переиграл «Фрозиноне» (3:2), а до этого подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).

Перед этим «россонери» смогли сломить сопротивление «Удинезе» (3:2), «Ромы» (3:1), «Эмполи» (3:0) и «Сассуоло» (1:0).

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Между этими победами также был вылет из Кубка Италии. «Милан» в родных стенах в четвертьфинале уступил «Аталанте» (1:2).

Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Малик Тиау, Фикайо Томори, Томмазо Побега и Пьер Калулу. Также из-за дисквалификации не сыграет Тиджани Рейндерс, а из-за нахождения в сборной Нигерии — Самуэль Чуквуезе.

Состояние команды: миланцы в этом сезоне выступают крайне средне. С большой долей вероятности команда не сможет побороться за Скудетто, а также вылетела из Кубка Италии.

Единственным шансом на титул остается Лига Европы, куда они вылетели из Лиги чемпионов. Во втором по престижности клубном турнире Старого Света коллектив сыграет против «Ренна».

Зимой в «Милан» пришел только Филиппо Терраччано из «Вероны», а также некоторые футболисты были возвращены из аренды. Также в аренду отправились ряд игроков, среди которых Лука Ромеро, Даниэль Мальдини и Раде Крунич.

«Наполи»

Турнирное положение: действующие чемпионы Италии уже не смогут защитить свой титул . В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 35 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Наполи» уже на 22 балла отстает от лидирующего «Интера» и на 18 от второго «Ювентуса», но всего четыре пункта от зоны Лиги чемпионов.

«Голубые» смогли 32 раза поразить ворота соперников, а в свои пропустили 26 мячей.

Не сыграют: в лазарете «Наполи» находятся Алекс Мерет и Матиас Оливера, дисквалифицирован Мариу Руй, а в сборной Нигерии сейчас Виктор Осимхен. Все они не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: пока что сезон для «адзурри» скомканный и неудачный. Команда уже не станет чемпионом, не выиграет Кубок Италии, поскольку проиграла в 1/8 финала «Фрозиноне» (0:4), а также уступила в финале Суперкубка страны «Интеру» (0:1).

«Наполи» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и это единственный способ спасти сезон. Команда Вальтера Маццари в 1/8 финала турнира сразится с каталонской «Барселоной».

Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Паскуале Маццокки, Амед Траоре, Сириль Нгонге и Леандер Дендонкер, а ушли в аренду Алессио Зербин, Джанлука Гаэтано и Алессандро Заноли. Помимо этого, был продан Элиф Элмас.

Статистика для ставок

Серия без поражений «Милана» составляет четыре матча, «Наполи» — два

Последние две игры между командами завершились результативными ничьими

«Милан» забивает в 17 матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.75, а победа гостей — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз:обе команды набрали неплохой ход и находятся в неплохих кондициях, поэтому шансы на успех примерно равны.

Коллективы будут играть на победу, поскольку им нужны три очка, игра обещает быть бескомпромиссной, но вполне вероятен ничейный исход.

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: также думается, что команды будут осторожничать, поэтому рассчитывать на много забитых мячей не приходится.