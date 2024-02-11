В 19:00 11.02.2024 Фенербахче и Аланьяспор начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

Фенербахче — Аланьяспор

Последний матч между собой: Аланьяспор — Фенербахче 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фенербахче»).

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