В 18:00 10.02.2024 Уиган и Эксетер Сити начнут матч в английской Первой Лиге.

Уиган — Эксетер Сити

Последний матч между собой: Эксетер Сити — Уиган 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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