Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион
Последний матч между собой: Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).
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