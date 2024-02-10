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    «Шпоры» подтвердят свой уровень

    «Тоттенхэм» — «Брайтон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Англии 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брайтон»
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    Матч «Тоттенхэм» — «Брайтон» пройдет в рамках 24-го тура АПЛ 10 февраля, начало — 18:00 (мск) «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Февраля 2024 года
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: после 23-ти туров «Тоттенхэм» идет на пятом месте в таблице АПЛ, но от четвертого места, дающего право участвовать в Лиге чемпионов, команду отделяет всего два очка.

    Последние матчи: в последнем матче «Тоттенхэм» не смог удержать победу на выезде против «Эвертона» (2:2), пропустив в уже добавленное время. Дубль в команде Анге Постекоглу сделал бразилец Ришарлисон, очень результативно играющий в последнее время.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Календарь и таблица АПЛ

    До этого у «шпор» была ничья с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и победа над «Брентфордом» (3:2).

    Не сыграют: Манор Саломон и Райан Сессеньон (оба давно травмированы), Ива Биссума, Джовани Ло Челсо и Сон Хын Мин (под вопросом).

    Состояние команды: «Тоттенхэм» играет в яркий, интенсивный и привлекательный футбол, много забивает и немало пропускает, это кредо главного тренера Анге Постекоглу.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: сейчас в таблице АПЛ «Брайтон» располагается на восьмом месте с 35 очками и претендует на попадание в зону Лиги Европы на следующий сезон.

    Последние матчи: в предыдущей игре «чайки» разгромили на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. Голы забивали Льюис Данк, Джек Хиншелвуд, Факундо Буонанотте и Жоао Педро.

    До этого было поражение от «Лутона» (0:4) и два ничейных исхода со счетом 0:0.

    Не сыграют: Солли Марч, Джеймс Милнер, Хулио Энкисо, Симон Адингра, Жоэль Велтман (травмы), Каору Митома (под вопросом).

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды:«Брайтон» играет очень неровно в последнее время, команда стала меньше забивать, что связано с травмами ведущих игроков, но зато прибавила в надежности у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Брайтон» победил на своем поле со счетом 4:2

    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл обе встречи — 1:0, 2:1

    • Команды считаются одними из самых результативных в АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит предстоящей игры. На его победу коэффициент — 1,85. Ничья в матче оценена в 4,40, а успех «Брайтона» — 4,40.

    ТМ 3,5 идет за 1,86, а ТБ 3,5 за 2,0.

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    Прогноз: «Тоттенхэм» сейчас просто мощнее по составу и качеству игры. Зимой Постекоглу усилил состав, вернулся в строй Мэддисон, который очень важен с точки зрения развития атак, набрал хорошую форму Ришарлисон.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 1,85.

    Прогноз: более рисковым вариантом будет, что какая-то из команд не сможет поразить ворота соперника. У «Брайтона» есть проблемы в линии атаки, много человек пропустят игру, а молодой талант Фергюсон уже не так грозен. «Тоттенхэм» же укрепил оборону зимой.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2,85.

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    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» подтвердят свой уровень
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