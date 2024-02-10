В 23:00 10.02.2024 ПСЖ и Лилль начнут матч в Лиге 1.

ПСЖ — Лилль

Последний матч между собой: Лилль — ПСЖ 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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