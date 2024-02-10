Матч «ПСЖ» — «Лилль» пройдет в рамках 21-го тура французской Лиги 1 10 февраля, начало — 23:00 (мск). «ПСЖ» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: команда Луиса Энрике продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Сейчас у нее 47 очков в активе, а отрыв от второго места и «Ниццы» составляет 8 очков.

Последние матчи: в 20-м туре «ПСЖ» обыграл на выезде «Страсбург» со счетом 2:1. Игра получилась очень непростой для парижан, соперник играл не хуже, имел даже больше моментов, но в итоге сказался класс чемпиона. Героями встречи стали Мбаппе и Марко Ассенсио, забившие по голу.

Коэффициенты матча ПСЖ — Лилль 1X2Новым игрокам 1.604.205.30Бонус$9500

Также «ПСЖ» победил «Брест» (3:1) в Кубке Франции и сыграл с ним вничью (2:2) в чемпионате.

Не сыграют: Нуно Мендеш, Милан Шкриньяр, Преснел Кимпембе (травмированы), Ли Кан Ин и Коло Муани (под вопросом).

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «ПСЖ» стабильно набирает очки, уверенно лидирует в Лиге 1, но командная игра оставляет желать лучшего, все в основном завязано на индивидуальном мастерстве.

«Лилль»

Турнирное положение: после не лучшего старта «Лилль» постепенно набрал обороты и сейчас уже располагается на четвертом месте. До второй строчки и «Ниццы» отставание всего 4 очка.

Последние матчи: в предыдущем туре на своем поле был разгромлен «Клермон» со счетом 4:0. Дубль сделал Жонатан Дэвид, также забивали Эдон Жегрова и Бенжамен Андре.

В Кубке Франции команда неожиданно уступила в гостях «Лиону» (1:2), а в чемпионате до этого сыграла вничью с «Монпелье» (0:0) и разгромила «Клермон» (3:0).

Не сыграют: Иван Кавалейру и Самюэль Юмтитти (оба — травмы), но они не игроки основы.

Состояние команды: «Лилль» — крепкая и организованная команда под руководством сильного тренера Фонсеки, но местами не всегда стабильная. Часто «доги» теряют очки с более слабыми соперниками, но против «ПСЖ» недооценки точно не будет.

Статистика для ставок

В матче первого круга их встреча завершилась со счетом 1:1

В прошлом сезоне обе игры выиграл «ПСЖ» (7:1, 4:3)

«Лилль» на втором месте в Лиге 1 по пропущенным голам, а «ПСЖ» на первом по забитым

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит этой встречи, на его победу дают котировки в районе 1,58, а на «Лилль» — 5,40, ничья же оценивается в 4,60.

ТМ 2,5 — 2,25, а ТБ 2,5 — 1,69.

Прогноз: «Лилль» — гораздо более организованная команда, чем звездный «ПСЖ», где каждый старается тянуть на себя одеяло. В столичном клубе постоянно возникают конфликты на ровном месте, а Луис Энрике за полгода пока не смог выстроить мощную команду. «ПСЖ» придется в этой игре очень непросто.

Ставка: победа «Лилля» с форой +1 за 1,94.

Прогноз: более рисковым вариантом является, что «Лилль» сможет взять хотя бы очко в Париже. «ПСЖ» сейчас не выглядит на голову сильнее всех, а тем более крепкой и сыгранной дружины Фонсеки.

Ставка: «Лилль» не проиграет за 2,46.