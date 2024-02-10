В 17:30 10.02.2024 Аугсбург и РБ Лейпциг начнут матч в футбольной Бундеслиге.

Аугсбург — РБ Лейпциг

Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Аугсбург 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «РБ Лейпциг»).

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