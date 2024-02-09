Посол «Боруссии» Д: Клопп выиграл почти все титулы, он до сих пор лучший в истории «шмелей»

Посол дортмундскойоценил работу главного тренера

«У нас уже шестой тренер с тех пор, как ушёл Юрген. Фанаты "Боруссии" по-прежнему любят его. Он лучший в истории клуба. Посмотрите видео, на котором он прощался с "Боруссией" в 2015 году. Эмоций через край. Было много слёз — плакали 80 000 человек. Я уверен, что здесь (в "Ливерпуле") будет то же самое.

У него есть секрет, когда дело доходит до общения с людьми. Он знает, как сплотить людей. Юрген выиграл почти все титулы, которые можно выиграть, его команда играет в зрелищный футбол. Вы не найдете дубль Юргена. Это нелегко, но у "Ливерпуля" есть время, и я молюсь, чтобы они нашли правильное решение», — приводит слова Ридле The Athletic.

Напомним, что январе этого года Клопп объявил о своем уходе из «Ливерпуль» по окончанию нынешнего сезона. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 51-м очком после 23-х туров.