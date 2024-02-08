Кассьерра: Главное, что мы победили, а игра оставила хорошие ощущения

Нападающийпрокомментировал победу в матче Кубка равноправия с(6:0).

«Я очень рад, что помог команде и забил два гола. Но не стоит забывать, что эта победа — часть подготовительного процесса. Сейчас надо отдохнуть, освежиться, провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со "Спартаком" быть во всеоружии. Впечатления хорошие. Третий гол — автогол? Не знаю, как его в итоге засчитали — как автогол или записали на мой счёт. Да это и неважно — главное, что мы победили, а игра оставила хорошие ощущения.

Классно, что такой турнир стал частью предсезонных сборов — мы уже сыграли с местной катарской командой, сегодня — с китайской командой, впереди — матч против бразильцев. Здорово, что такие игры присутствуют, но мы отталкиваемся от своей игры, опираемся на то, что это часть тренировочного процесса, который нужно пройти без травм и набрать хорошую форму», — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.

После двух матчей на Кубке Равноправия у «Зенита» стало 6 очков, он идет лидером. У «Шанхая» такое же количество баллов, но на игру больше.