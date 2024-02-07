Нигерия — Южная Африка: счет матча 1:1, пен 4:2, обзор голов

В матче полуфинала Кубка Африки между сборнымив основное и дополнительное время была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В серии пенальти точнее оказались футболисты Нигерии.

На 67-й минуте счет открыл центральный защитник Нигерии Уильям Трост-Эконг с 11-метрового.

А уже на исходе основного времени также с пенальти счет сравнял хавбек ЮАР Тебохо Макена.

В серии послематчевых пенальти Нигерия нанесла четыре точных удара, тогда как ЮАР лишь два.