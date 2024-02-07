Нигерия — Южная Африка: счет матча 1:1, пен 4:2, обзор голов

Уильям Трост-Эконг Фото: globallookpress.com
В серии пенальти точнее оказались футболисты Нигерии.
На 67-й минуте счет открыл центральный защитник Нигерии Уильям Трост-Эконг с 11-метрового.
А уже на исходе основного времени также с пенальти счет сравнял хавбек ЮАР Тебохо Макена.
В серии послематчевых пенальти Нигерия нанесла четыре точных удара, тогда как ЮАР лишь два.
Футбол. Кубок Африки-2023. Полуфинал
Нигерия — ЮАР 1:1
Голы: 1:0 Виллиам Трост-Эконг (пенальти) (67'), 1:1 Тебохо Мокоена (пенальти) (90'), 1:0 Теремас Моффи (пенальти) (120'), 2:1 Кеннет Омеруо (пенальти) (120'), 2:1 Михлали Маямбела (пенальти) (120'), 3:2 Виллиам Трост-Эконг (пенальти) (120'), 3:2 Мотоби Мвала (пенальти) (120'), 4:2 Келечи Ихеаначо (пенальти) (120') Нигерия: Стэнли Нвабили, Виллиам Трост-Эконг, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Ола Эйна, Брайт Осави-Самуэль (Кеннет Омеруо, 120'), Фрэнк Аниика (Джо Арибо, 102'), Алекс Айуоби (Альхассан Юсуф, 63'), Моузес Саймон (Самуэль Чуквезе, 63'), Виктор Осимхен (Теремас Моффи, 110'), Адемола Лукман (Келечи Ихеаначо, 102') ЮАР: Ронвен Уильямс, Сиянда Ксулу (Михлали Маямбела, 75'), Мотоби Мвала, Грант Кекана, Темба Зване (Захеле Лепаса, 75'), Сфефело Ситхоул, Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Хулисо Джонсон Мудау, Перси Тау, Эвиденс Макгопа Предупреждения: Фрэнк Аниика (101'), Виллиам Трост-Эконг (120') Удаление: Грант Кекана (115')