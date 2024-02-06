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    Ла Лига. «Реал» потерял очки, но сохранил первое место

    Итоги 23-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Атлетико»
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    «Реал» — «Атлетико»
    «Реал» потерял очки в матче с «Атлетико», «Жирона» своим шансом не воспользовалась. «Барселона» сократила отставание от лидеров до 6 и 8 очков соответственно.

    Изменения в турнирной таблице

    «Барселона» вернула себе третье место в испанской Ла Лиге после победы в 23-м туре. «Сине-гранатовые» обошли в турнирной таблице мадридский «Атлтетико», который расположился на 4-й строчке.

    Поменялись местами в Примере «Валенсия» и «Бетис», которые заняли 7-ю и 8-ю позиции соответственно.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На две ступеньки вниз опустилась «Мальорка» (17 место), пропустив вперёд себя «Севилью» (15 место) и «Сельту» (16 место).

    Чемпионская гонка

    «Реал» возглавляет чемпионскую гонку в испанском первенстве, королевский клуб к 23-му туру набрал 58 очков.

    В рамках минувшего игрового дня галактикос обменялся голами с «Атлетико» (1:1). Счет в матче на 20-й минуте открыл Браим Диас и вывел «Реал» вперед. «Сливочные» упустили победу в концовке поединка, спасительный гол для «Атлетико» на 93-й минуте забил Маркос Льоренте.

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    • У «Жироны» была возможность вернуть лидерство в Ла Лиге, однако команда разошлась миром с «Реал Сосьедадом» (0:0). В итоге «Жирона» набрала лишь 56 пунктов.

    Надежды «Барселоны»

    Отставание от «Реала» и «Жироны» смогла сократить «Барселона». Каталонский клуб добился второй победы подряд в чемпионате, переиграв в 23-м туре «Алавес» (3:1).

    «Алавес» — «Барселона»
    globallookpress.com

    В составе «сине-гранатовых» голами отметились Роберт Левандовский, Илкай Гюндоган и Витор Роке. Таким образом «Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3 место в турнирной таблице.

    Тур № 24

    Матчи следующего тура пройдут с 9 по 12 февраля.

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    В центральном поединке 24 тура сойдутся между собой лидеры Примеры: «Реал» примет «Жирону», игра запланирована на субботу 10 февраля.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В воскресенье, 11 февраля в игру вступит «Барселона», каталонцы на своем поле сыграют против «Гранады».

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