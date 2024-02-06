Ла Лига. «Реал» потерял очки, но сохранил первое место

Изменения в турнирной таблице
«Барселона» вернула себе третье место в испанской Ла Лиге после победы в 23-м туре. «Сине-гранатовые» обошли в турнирной таблице мадридский «Атлтетико», который расположился на 4-й строчке.
Поменялись местами в Примере «Валенсия» и «Бетис», которые заняли 7-ю и 8-ю позиции соответственно.
Календарь и таблица испанской Примеры
На две ступеньки вниз опустилась «Мальорка» (17 место), пропустив вперёд себя «Севилью» (15 место) и «Сельту» (16 место).
Чемпионская гонка
«Реал» возглавляет чемпионскую гонку в испанском первенстве, королевский клуб к 23-му туру набрал 58 очков.
В рамках минувшего игрового дня галактикос обменялся голами с «Атлетико» (1:1). Счет в матче на 20-й минуте открыл Браим Диас и вывел «Реал» вперед. «Сливочные» упустили победу в концовке поединка, спасительный гол для «Атлетико» на 93-й минуте забил Маркос Льоренте.
У «Жироны» была возможность вернуть лидерство в Ла Лиге, однако команда разошлась миром с «Реал Сосьедадом» (0:0). В итоге «Жирона» набрала лишь 56 пунктов.
Надежды «Барселоны»
Отставание от «Реала» и «Жироны» смогла сократить «Барселона». Каталонский клуб добился второй победы подряд в чемпионате, переиграв в 23-м туре «Алавес» (3:1).
В составе «сине-гранатовых» голами отметились Роберт Левандовский, Илкай Гюндоган и Витор Роке. Таким образом «Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3 место в турнирной таблице.
Тур № 24
Матчи следующего тура пройдут с 9 по 12 февраля.
В центральном поединке 24 тура сойдутся между собой лидеры Примеры: «Реал» примет «Жирону», игра запланирована на субботу 10 февраля.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В воскресенье, 11 февраля в игру вступит «Барселона», каталонцы на своем поле сыграют против «Гранады».