Ла Лига. «Реал» потерял очки, но сохранил первое место

«Реал» потерял очки в матче с «Атлетико», «Жирона» своим шансом не воспользовалась. «Барселона» сократила отставание от лидеров до 6 и 8 очков соответственно.

Изменения в турнирной таблице

«Барселона» вернула себе третье место в испанской Ла Лиге после победы в 23-м туре. «Сине-гранатовые» обошли в турнирной таблице мадридский «Атлтетико», который расположился на 4-й строчке.

Поменялись местами в Примере «Валенсия» и «Бетис», которые заняли 7-ю и 8-ю позиции соответственно.

Календарь и таблица испанской Примеры

На две ступеньки вниз опустилась «Мальорка» (17 место), пропустив вперёд себя «Севилью» (15 место) и «Сельту» (16 место).

Чемпионская гонка

«Реал» возглавляет чемпионскую гонку в испанском первенстве, королевский клуб к 23-му туру набрал 58 очков.

В рамках минувшего игрового дня галактикос обменялся голами с «Атлетико» (1:1). Счет в матче на 20-й минуте открыл Браим Диас и вывел «Реал» вперед. «Сливочные» упустили победу в концовке поединка, спасительный гол для «Атлетико» на 93-й минуте забил Маркос Льоренте.

У «Жироны» была возможность вернуть лидерство в Ла Лиге, однако команда разошлась миром с «Реал Сосьедадом» (0:0). В итоге «Жирона» набрала лишь 56 пунктов.

Надежды «Барселоны»

Отставание от «Реала» и «Жироны» смогла сократить «Барселона». Каталонский клуб добился второй победы подряд в чемпионате, переиграв в 23-м туре «Алавес» (3:1).

«Алавес» — «Барселона» globallookpress.com

В составе «сине-гранатовых» голами отметились Роберт Левандовский, Илкай Гюндоган и Витор Роке. Таким образом «Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3 место в турнирной таблице.

Тур № 24

Матчи следующего тура пройдут с 9 по 12 февраля.

В центральном поединке 24 тура сойдутся между собой лидеры Примеры: «Реал» примет «Жирону», игра запланирована на субботу 10 февраля.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В воскресенье, 11 февраля в игру вступит «Барселона», каталонцы на своем поле сыграют против «Гранады».