В 22:45 06.02.2024 Ковентри Сити и Шеффилд Уэнсдей начнут матч в кубке Англии по футболу.

Ковентри Сити — Шеффилд Уэнсдей

Последний матч между собой: Шеффилд Уэнсдей — Ковентри Сити 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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