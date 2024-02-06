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    «Ковентри» пройдут в следующий раунд Кубка Англии?

    «Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    «Ковентри»
    6 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Ковентри Сити» на своем поле сыграет против «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Февраля 2024 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 22:45 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Кубок ФА
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    «Ковентри Сити»

    Команда добралась до 1/16 финала Кубка Англии. «Ковентри» имеет реальный шанс пройти дальше, ведь команда будет иметь преимущество своего поля, да и «Шеффилд Уэнсдей» не самый грозный соперник.

    Предстоящий матч станет 2-м в 1/16 финала. Первый поединок между «Ковентри» и «Шеффилд Уэнсдей» закончился ничейным результатом (1:1), упустив преимущество на 84-й минуте.

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Шеффилд Уэнсдей

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    Стоит отметить, что «Ковентри» также ведет борьбу за попадание в стыковые матчи, занимая 7-е место в таблице Чемпионшипа, отставая от необходимой 6-й позиции на один балл.

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    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ковентри» проиграл только «Норвичу» (1:2), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. В одном из последних матчей «Ковентри» обыграл лидера Чемпионшипа «Лестер» (3:1).

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Эта команда, очевидно, проваливает нынешний сезон. «Шеффилд» находится на грани вылета из Кубка Англии, а также не может вылезти из зоны вылета Чемпионшипа, занимая 23-е место в таблице.

    Команда очень много пропускает. В Чемпионшипе «Уэнсдей» пропустил за 30 матчей 50 голов. В последнее время «Шеффилд» также вынимал мяч из своих ворот много раз.

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    • За последние 5 матчей во всех турнирах у команды ни одной победы, 3 поражения и 2 ничьих. В последнем туре «Уэнсдей» крупно проиграл «Хаддерсфилду» (0:4), пропустив все голы во 2-м тайме.

    В предстоящем матче у «Шеффилда» есть последний шанс обыграть «Ковентри», но уже на чужом поле. В 1-м матче «Уэнсдей» играл дома и сумел спастись на 84-й минуте, но сейчас ситуация еще сложнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри Сити» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.20.

    «Ковентри» будет явным фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат убедительную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ковентри» с форой (-1) за 1.95. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.80.

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    «Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ковентри» пройдут в следующий раунд Кубка Англии?
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