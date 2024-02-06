6 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Ковентри Сити» на своем поле сыграет против «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ковентри Сити»

Команда добралась до 1/16 финала Кубка Англии. «Ковентри» имеет реальный шанс пройти дальше, ведь команда будет иметь преимущество своего поля, да и «Шеффилд Уэнсдей» не самый грозный соперник.

Предстоящий матч станет 2-м в 1/16 финала. Первый поединок между «Ковентри» и «Шеффилд Уэнсдей» закончился ничейным результатом (1:1), упустив преимущество на 84-й минуте.

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Шеффилд Уэнсдей 1X2Новым игрокам 1.604.305.80Бонус$9500

Стоит отметить, что «Ковентри» также ведет борьбу за попадание в стыковые матчи, занимая 7-е место в таблице Чемпионшипа, отставая от необходимой 6-й позиции на один балл.

Все прогнозы на футбол

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ковентри» проиграл только «Норвичу» (1:2), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. В одном из последних матчей «Ковентри» обыграл лидера Чемпионшипа «Лестер» (3:1).

«Шеффилд Уэнсдей»

Эта команда, очевидно, проваливает нынешний сезон. «Шеффилд» находится на грани вылета из Кубка Англии, а также не может вылезти из зоны вылета Чемпионшипа, занимая 23-е место в таблице.

Команда очень много пропускает. В Чемпионшипе «Уэнсдей» пропустил за 30 матчей 50 голов. В последнее время «Шеффилд» также вынимал мяч из своих ворот много раз.

За последние 5 матчей во всех турнирах у команды ни одной победы, 3 поражения и 2 ничьих. В последнем туре «Уэнсдей» крупно проиграл «Хаддерсфилду» (0:4), пропустив все голы во 2-м тайме.

В предстоящем матче у «Шеффилда» есть последний шанс обыграть «Ковентри», но уже на чужом поле. В 1-м матче «Уэнсдей» играл дома и сумел спастись на 84-й минуте, но сейчас ситуация еще сложнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри Сити» предлагают — 1.57.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.20.

«Ковентри» будет явным фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат убедительную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ковентри» с форой (-1) за 1.95. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.80.