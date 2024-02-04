В 17:00 04.02.2024 Манчестер Юнайтед и Вест Хэм начнут матч в АПЛ.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

Последний матч между собой: Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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