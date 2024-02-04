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    «Локомотив» обыграл «Кайрат», а «Динамо» сыграло вничью с «Канвоном» в товарищеских матчах

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    «Динамо» не смогло одержать победу в товарищеском матче с «Канвоном», а «Локомотив» разгромил своего соперника.

    Сергей Пиняев — полузащитник «Локомотива»
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    Сергей Пиняев — полузащитник «Локомотива»

    В одной из товарищеских встреч «железнодорожники» разгромили казахстанский «Кайрат» со счетом 4:1.

    В составе «Локомотива» голы забили Сергей Пиняев на 12-й минуте, Марио Митай на 21-й минуте, Тимур Сулейманов на 36-й и Евгений Морозов на 87-й минуте.

    Единственный гол «Кайрата» забил Вячеслав Швырёв на 41-й минуте.

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    В параллельном матче «Динамо» сыграло вничью с южно-корейским «Канвоном» (2:2).

    Гости забил 2 быстрых гола. Отличились Минхёк Ян на 5-й и Ли Сан Хон на 8-й минуте встречи.

    У «бело-голубых» голы записали на свой счет Константин Тюкавин на 18-й минуте с пенальти и Егор Назаренко на 56-й минуте.

    В следующем товарищеском матче «Динамо» сыграет против «Оренбурга» 8-го февраля, а «Локомотив» встретится в тот же день с «Торпедо».

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