В 18:00 03.02.2024 Сток Сити и Лестер начнут матч в английском Чемпионшипе.

Сток Сити — Лестер

Последний матч между собой: Лестер — Сток Сити 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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