В 18:00 03.02.2024 Стивенидж и Блэкпул начнут матч в английской Первой Лиге.

Стивенидж — Блэкпул

Последний матч между собой: Блэкпул — Стивенидж 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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