В 23:00 03.02.2024 Кабо-Верде и ЮАР начнут матч в 1/4 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Кабо-Верде — ЮАР

Последний матч между собой: ЮАР — Кабо-Верде 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кабо-Верде» — «ЮАР» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ЮАР»).

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